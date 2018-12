YouTube: Christian Ramos fue expulsado por una falta que no cometió en la liga Saudí | VIDEO

El defensor peruano Christian Ramos vio la segunda tarjeta amarilla en el cotejo entre Al Nassr vs. Al Fateh por la fecha 15 de la Primera División de Arabia Saudí.

No fue su mejor tarde y no precisamente por el juego que desplegó, sino porque fue víctima de la injusticia. Christian Ramos vio la tarjeta roja en el partido que este viernes disputó su equipo Al Nassr vs. Al Fateh por la fecha 15 de la Primera División de Arabia Saudí, en una jugada marcada por la polémica.



El defensor de la selección peruana fue titular en el empate sin goles de su equipo contra Al Fateh en calidad de visita, pero no pudo terminar el cotejo a causa de una expulsión llena de dudas.

Sobre los 54 minutos, Mansour Hamzi picó el balón ante la marca de Christian Ramos, que dejó el pie y el jugador árabe cayó al piso reclamando una fuerte infracción. El árbitro cobró y le mostró la segunda amarilla al zaguero sudamericano, y por ende tuvo que irse expulsado.

Todo apunta a que Christian Ramos se irá de Al-Nassr a partir de enero por bajo rendimiento. La prensa saudí, además, informó que es el primer futbolista en la lista de transferencias. (Foto: Agencias)

La polémica llegó después cuando las cámaras mostraron que Christian Ramos no tocó a Mansour Hamzi y que este se lanzó. El árbitro compró la falta y el peruano fue el gran perjudicado por esta decisión.

Christian Ramos disputó, ante Al Fateh, su octavo partido en la Primera División de Arabia Saudí, en medio de los rumores que hablan de un posible traspaso del zaguero peruano que jugó el Mundial Rusia 2018 con su selección.