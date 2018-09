YouTube: la contundente aclaración de Julio César Uribe tras la furia que generó en Christian Cueva

Julio César Uribe negó tener algún tipo de animadversión contra el volante de la selección peruana de fútbol Christian Cueva. Las imágenes ya están alojadas en YouTube.

El ex '10' del Sao Paulo de Brasil descargó a través de la prensa su molestia por las palabras que brindara el 'Diamante' en Fox Sports Radio Perú. El panelista llegó a afirmar que 'Aladino' "no es un futbolista extraordinario".

La noche del jueves --según puede verse en el clip de YouTube que acompaña esta nota-- Julio César Uribe explicó que en ningún momento tuvo mala fe al opinar sobre el nivel de juego. Solo quiso brindar su opinión en torno a una "exageración" de otro panelista, Peter Arévalo.

"¿En qué momento he hablado mal? He dado una opinión de la exageración de Peter Arévalo, que es lo que él acostumbra. Yo emití una opinión sobre eso. No es para nada la intención de decir que no sirve para nada o no es útil", indicó Julio César.

El ex entrenador de la selección peruana de fútbol dijo entender la molestia que podría haber sentido Christian Cueva. Para él, eso fue ocasionado por una aparente tergiversación de "gente que destila odio".

"En un país donde el conflicto es el común denominador en el día a día, responder con el hígado es una muestra de inmadurez y de falta de inteligencia. Y lo único que no puedo hacer es eso. Entiendo su malestar porque quizás él no ha visto el programa y ha sido informado por gente que destila veneno. En función de ello ha respondido en una forma que a mí particularmente no me afecta porque, en todo momento, hemos reconocido que es muy buen jugador y se le pide más por sus cualidades", añadió.

"Le han dado una connotación 'canibalesca' (a mis declaraciones) que a mí no me sorprende porque yo entiendo cómo es este país. Christian, debes estar tranquilo porque el reconocimiento y respeto hacia ti estará siempre", finalizó el panelista de Fox Sports Radio Perú en declaraciones que ya circulan en YouTube.