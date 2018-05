YouTube: Cristiano Ronaldo confiesa qué oficio le gustaría hacer tras dejar el fútbol | VIDEO

Quedará en la memoria como uno de los mejores futbolistas de la primera parte del siglo XXI y aunque si bien todavía le quedan algunos años más de actividad, Cristiano Ronaldo ya piensa en 'el día después'. Puedes verlo en este video de YouTube.

En una entrevista con Josep Pedrerol, conductor del programa "El Chiringuito" de Mega, el popular CR7 fue consultado sobre si le gustaría actuar una vez que deje completamente los campos de juego.

"Tengo plática. Los anuncios te dan algo de eso. Mira, hago varios anuncios (publicitarios) al año", indicó en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Sin embargo, Pedrerol le remarcó a Cristiano Ronaldo que en los anuncios publicitarios uno no actúa sino que se presenta "como uno mismo".

"Pero en los anuncios hay acting. Nunca seré un actor de papel principal porque no tengo estudios ni experiencia. Es como si alguien quisiera ser futbolista profesional a los 30 años. Yo a los 42 no puedo ser actor principal, pero sí puedo hacer partes. Me encanta eso y pienso que tengo ese rollo para hacerlo", se defendió CR7.

"Hablo más o menos inglés, más o menos español, más o menos portugués, así que podría pasar algo chulo", concluyó Cristiano Ronaldo en el clip de YouTube que acompaña esta nota.