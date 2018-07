YouTube: Cristiano Ronaldo y la insólita razón por la que no aceptó fiesta de bienvenida en la Juventus

Llamó la atención en las redacciones de medios deportivos que la presentación de Cristiano Ronaldo como fichaje de la Juventus de Italia no será a lo grande. Y hoy se conoce la verdad, gracias un periodista afín al crack portugués, que informó detalles al respecto en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Edu García, periodista deportivo y panelista del programa "El Chiringuito" de la cadena Mega TV, dijo que el club turinés había alistado una celebración para recibir a su nueva contratación en público, sin embargo, el siguiente motivo frustró todo:

"Cristiano Ronaldo decide que no quiere hacer algo a lo grande por una sola razón: por respeto al madridismo, es decir, él no se ha despedido del madridismo en directo, en el Bernabéu, y no considera justo tener una recepción por parte de los Juventinos, sin haberse despedido primero de su afición", indicó en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Cristiano Ronaldo quiere respeto a la afición del Madrid.

De esta manera, Cristiano Ronaldo parece ser consciente de que su partida abrupta del Real Madrid golpeó a muchos de los aficionados de la institución que lo cobijó durante nueve años.

Esto --según su forma de ver la vida-- no hace propicio el momento para festejar el traspaso a otra institución, en este caso la Juventus de Italia.

CR7 pasó al fútbol italiano por 100 millones de dólares, un valor bastante inferior a lo que realmente cuesta. En YouTube hay más detalles sobre la transacción del atacante portugués que alguna vez brillara en Manchester United.

La cercanía del crack luso con Edu Aguirre ha sido evidente siempre. El futbolista lo llamó "amigo y defensor" en una carta que le dedicó al "Chiringuito" a través de un video viralizado en redes sociales.