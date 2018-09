YouTube: Diego Lainez respondió sobre la burla de Matt Miazga en el México vs. Estados Unidos | VIDEO

La selección mexicana perdió 1-0 ante Estados Unidos en lo que fue un compromiso de carácter amistoso. Sin embargo, el duelo tuvo un hecho muy particular, pues Matt Miazga se burló de la estatura de Diego Lainez, tras haber chocado por la disputa del balón. El jugador azteca se refirió sobre lo sucedido en una entrevista con ESPN, que fue compartida en YouTube.

"Pienso que no todos somos de la misma estatura, pero no pasa nada, es algo totalmente de fútbol. A mí no me ofende de ninguna manera y cada quien tiene su forma de pensar. Él está con su gente pero yo tranquilo y no se me hace una ofensa como tal", mencionó el atacante.

Edson Álvarez, su compañero en la selección mexicana y en el América, salió en su defensa luego de aquel incidente frente a Miazga. Lainez tuvo palabras de agradecimiento para 'Machín'.

Diego Lainez se manifestó, luego de haber sido víctima de burla de Matt Miazga, a raíz de su estatura. El hecho se dio en el encuentro entre México vs. Estados Unidos (Video: YouTube)

"Edson y yo somos muy amigos y pues siempre estamos el uno para el otro. Eso también es importante aunque no es algo que lo tome personal", sentenció el atacante azteca.

Cabe señalar que el duelo finalizó 1-0 para Estados Unidos, con la anotación de Tyler Adams a los 71 minutos de juego. Además, el 'Tri' sufrió la expulsión de Ángel Zaldívar a los 67 del compromiso.