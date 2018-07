YouTube | Diego Maradona duro con Neymar: "Se caía 20 veces en cada partido del Mundial" | VIDEO

El ex futbolista de la selección argentina de fútbol Diego Maradona sigue dando que hablar por sus comentarios en el programa "De la mano del Diez" de Telesur. Las historia en este video de YouTube.

Esta vez, el ex entrenador de la selección argentina analizó el juego de la principal figura de Brasil, plantel eliminado del Mundial el pasado viernes ante Bélgica, Neymar Jr.

Según dijo, el crack del PSG francés cayó al suelo casi "veinte veces" por partido durante la cita copera:

"Yo creo que hubo una advertencia por parte de la FIFA porque vi un Neymar que increíblemente se pasó el partido parado. Se habrá caído dos veces en todo el partido cuando estábamos acostumbrados a verlo veinte veces (cayendo)", cuestionó en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Diego Maradona hablando sobre Neymar en "De la mano del diez". (Video: YouTube)

Como es público, Neymar recibió fuertes críticas desde el periodismo y las redes sociales por sus actitudes cada vez que sentía un roce sobre el campo de juego.

Incluso su figura fue víctima de múltiples memes burlándose.

Para Diego Maradona, Brasil jugó un buen partido pero fue superado por Bélgica, un equipo ordenado y con figuras como Lukaku, que estuvo apto para chocar con todos los rivales que tuvo al frente.

"Veníamos diciendo que Bélgica en algún partido tenía que mostrar a esos jugadores que tiene en la Premiere League, que juegan y dominan partidos, y le tocó ante Brasil. Con un Lukaku que los paraba a todos, que fue un dolor de cabeza para Thiago Silva y para Miranda", fundamentó.

"Me parece que Brasil no tuvo el recambio emocional, o sea, ellos estaban tan acostumbrados a empezar ganando que 'en cualquier momento anotaban', pero cuando les cayó el primero de Bélgica no pudieron levantar cabeza", concluyó en su análisis en YouTube.

Brasil cayó 2-1 ante Bélgica y quedó fuera del Mundial Rusia 2018. El scratch se quedó sin chances de ganar su sexto título mundial.