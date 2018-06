Gustavo Cherquis, periodista argentino de la cadena DIRECTV Sports que se hizo popular en nuestro país por su férrea defensa del plantel a cargo de Ricardo Gareca, opinó sobre la derrota de la blanquirroja ante Dinamarca. Las imágenes están alojadas en YouTube.

Como se recuerda, la selección peruana de fútbol cayó por la mínima ante su par danesa tras un partido que lo mostró muy superior en juego por momentos.

Para Cherquis, la selección a cargo de Ricardo Gareca logró hacer el juego que quería, pero cuando un balón no quiere entrar, simplemente no entra al arco.

"El fútbol es muy injusto a veces. Perú no mereció irse con las manos vacías, creó situaciones de gol y erró un penal. Lo de Dinamarca fueron solo tres situaciones en el partido y no perdonaron. Luego estuvo abajo del arco Paolo y Carrillo, pero cuando la pelota no quiere entrar, no hay caso", indicó la tarde del sábado.

El comunicador de nacionalidad argentina admitió que la selección de Perú se juega la vida el próximo jueves ante Francia.

"Algunos puntos altos de Perú y cosas positivas: la selección nunca bajó los brazos, siempre fue al frente y mereció el empate", continuó en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Gustavo Cherquis habló sobre derrota peruana ante Dinamarca. (Fuente: DIRECTV Sports)

Cabe indicar que, a diferencia de los últimos días, Gustavo Cherquis fue respaldado por sus compañeros (de diferentes nacionalidades) en torno al buen juego de la selección peruana.

"Jugando como hoy Perú le puede ganar a cualquiera del grupo", indicó el 'Turco' Husaín.

A su turno, el comentarista caraqueño Álex Candal afirmó lo siguiente:

"Yo creo que enfrentar a Francia es una buena noticia para Perú, porque si los peruanos salen convencidos como lo está ahora Paolo (durante el diálogo con la prensa) de que fueron contundentes, es posible. A los peruanos les faltó el gol (ante Dinamarca). Ellos están convencidos de que le ganarán a Francia y lo harán. Lo más lindo de todo esto es que muchos de estos jugadores no tendrán la chance de volver a jugar contra ese rival. Ellos son futbolistas muy humildes y no es fácil jugar todos los días en un mundial contra Francia", concluyó en el clip de YouTube.