YouTube: Boateng marcó golazo de taco y salvó su arco con chalaca en un amistoso [VIDEO]

Kevin-Prince Boateng siempre sale con algo nuevo. Ya sea dentro o fuera del campo de juego. Esta vez, el jugador ghanés, realizó dos grandes jugadas con su nuevo equipo, Sassuolo, en un partido amistoso previo al inicio de la Serie A. Las acciones se publicaron en YouTube.

El video en YouTube de estas dos acciones, que tiene a Kevin-Prince Boateng, como protagonista, se volvieron virales en YouTube. No es para menos porque anotó un golazo de taco. El ex jugador del Milan de Italia, desde cerca del área grande no dudó en definir con un taconazo.

Pero esta no fue la única jugada para destacar de Kevin-Prince Boateng. Para cerrar con broche de oro el atacante salvó su pórtico realizando una perfecta chalaca en la línea del arco.

Sassuolo confirmó la contratación de Kevin-Prince Boateng hace algunas semanas y el jugador ya está respondiendo dentro del campo de juego. Hay mucha expectativa por ver al ghanés en acción con su nueva camiseta.