El periodista deportivo Martín Liberman arremetió contra el delantero de Boca Juniors Wanchope Ábila debido a que este golpeó el lente de una cámara de televisión que (manejada por un camarógrafo) intentó registrar el airado reclamo del entrenador xeneize, Guillermo Barros Schelotto, al árbitro del último partido ante Racing Club. Las imágenes están en YouTube.

El último fin de semana, Boca Juniors empató de visita ante Racing Club, sin embargo, tanto el DT 'xeneize' terminó muy molesto con el arbitraje, por lo que al final del match se acercó a increparlo.

Los ánimos caldeados hicieron a que uno de los camarógrafos del canal Fox Sports (dueño de la transmisión oficial) se acerque siguiendo a Guillermo. Esta acción motivó a que a que Wanchope Ábila se moleste y golpee el lente, empujándolo hacia el lado izquierdo. Esto fue lo que indignó al periodista.

"Pará Wanchope, ¿quién te creés? Por esa cámara vos cobrás tu sueldo, papá. Tienes que entender que hay derechos pagos. Esa cámara está donde debe estar. A vos no te asiste el derecho. Así como a ti un camarógrafo no puede tocarte el botín, tú no puedes tocarle la cámara a él. Sos un grosero, un mal educado", dijo Martín Liberman indignado en el clip que ya circula en YouTube.

"WANCHOPE AGARRÓ UNA CÁMARA... ¿QUIÉN TE CREES? TENÉS QUE ENTENDER QUE ESA CÁMARA ESTÁ DONDE CORRESPONDE, GROSERO"#DebateFinalFOX @libermanmartin y el resto del panel se mostraron indignados por lo que hizo el atacante en el entretiempo. pic.twitter.com/eGaTk8SFaJ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 9 de octubre de 2018

"Wanchope es el 9 de Boca Juniors pero sos un maleducado. Vos no poder tocar un material de trabajo y menos de alguien que está autorizado a trabajar dentro de la cancha", concluyó con dureza Martín Liberman.

Boca Juniors es semifinalista de la Copa Libertadores de América 2018, sin embargo, en la Superliga está sexto puesto a seis unidades de Racing, puntero del campeonato.