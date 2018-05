YouTube: la dura crítica de Martín Liberman a las esposas de Mauro Icardi y Sergio Romero

El polémico periodista deportivo Martín Liberman arremetió contra Wanda Icardi y Eliana Guercio, esposas de los futbolistas Mauro Icardi y Sergio Romero, respectivamente, por cuestionar las decisiones del entrenador de la selección argentina Jorge Sampaoli de dejarlos fuera de la lista rumbo al Mundial Rusia 2018. Míralo en YouTube.

Como se recuerda, en el caso de Wanda Icardi, su esposo el delantero del Inter de Milán Mauro Icardi no fue considerado en la lista final de 23 convocados para el Mundial. Mientras que Eliana cuestionó que a su esposo se le haya desafectado tan "pronto" de la selección cuando su lesión no sería tan grave como se piensa. Sobre la primera, Liberman dijo lo siguiente en su programa de Canal 26:

"A Icardi terminan jugándole en contra cada una de las intervenciones de su esposa. ¿Se quedó afuera por eso? Un poquito. Adentro de la cancha es inobjetable el pibe, pero afuera, no lo sé, posa desnuda, le abre las puertas de Gucci a Susana Giménez. Esas cosas no contribuyen, en todo caso conspiran. Esas cosas no ayudan nada", manifestó en el clip de YouTube.

"Las intervenciones de los familiare son poco felices. No entiendo cómo Icardi y Romero no le piden a sus mujere 'por favor cállate'. Es como si ambos se quejaran porque en un desfile sus esposas no lo abran sino otra. Hay que dejar que cada uno se desempeñe en su ámbito. Andar objetando las decisiones del entrenador es lamentable", continuó Martín Liberman.

Martín Liberman contra esposas de futbolistas argentinos.

Para el también periodista de Fox Sports Argentina, los entrenadores solo deben darle explicaciones a los futbolistas "y no a sus esposas" ni al resto de familiares.

Luego, Martín Liberman se refirió específicamente sobre Eliana Guercio, esposa del arquero suplente del Manchester United:

"Ayer se armó un escándalo porque Romero es base de la selección, pero él no iba a atajar en el Mundial. Sampaoli tenía decidido que Armani sea titular y que Caballero sea suplente, pero Romero ha hecho mérito suficiente en los dos últimos mundiales para ganarse su lugar", continuó.

"La lógica era que el cuarto arquero de la lista de 35 sea el llamado para reemplazar a uno de los tres que quedaron fuera. Y si pasar algo con Sergio Agüero, o con Higuaín o con Dybala, pues ahí está Icardi. Por eso le digo a Wanda Nara ¡que cierre el pico! Porque su marido está en la lista de 35. Se requiere prudencia", concluyó en YouTube.

La selección argentina de fútbol ya tiene su lista completa para disputar el Mundial Rusia 2018. El cuadro que dirige Jorge Sampaoli tiene las esperanzas puestas en Lionel Messi, su estandarte, para ganar la copa.