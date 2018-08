El narrador y periodista deportivo Elejalder Godos se sumó este viernes al panel de "Exitosa Deportes". Así lo muestra el video de YouTube que acompaña esta nota.

La presentación del también comentarista de box se da un mes después de la última aparición de Gonzalo Núñez en dicho formato. Como se recuerda, el ex conductor de "América Deportes" cometió un exabrupto con su compañero Carlos Alberto Navarro y no volvió a aparecer en las pantallas de Exitosa.

"Estoy aquí desde las 11 de la mañana. Siento gusto y satisfacción de integrar un plantel de profesionales emergentes como ustedes", indicó Elejalder en sus primeras palabras.

¿SIGUE GONZALO NÚÑEZ?

Seguidores de "Exitosa Deportes" se preguntan en torno a la situación de Gonzalo Núñez en dicho formato. Como mencionamos arriba, hace un mes no aparece en el programa, sin embargo, hay dos detalles que hacen pensar que volverá.

Y es que la cortina musical del espacio sigue mencionando la frase "Exitosa Deportes con Gonzalo Núñez" de forma diaria y, además, el propio Elejalder Godos dedicó palabras de respeto y agradecimiento al polémico conductor y director del espacio, lo que hace pensar él lo invitó al panel.

"Quisiera extenderle un saludo a Gonzalo Núñez. Para ti mi cariño y respeto. Porque ojo, esto no es patería, el señor Gonzalo Núñez, al que conozco desde la época de Micky, quien me lo presentó en los 90'. Él me lo presentó y me dijo que le dé una mano. A Gonzalo le decían 'el doctor' porque estudió derecho pero se apasionó (por el fútbol). Micky me dijo que le dé una mano y por eso mi saludo para él", afirmó en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Elejalder Godos en Exitosa Deportes. (Video: YouTube/Exitosa)

Cabe indicar que a lo largo de este mes hubo ya dos cambios notorios en el panel de "Exitosa Deportes" (tarde). A la salida (aún no se sabe si temporal) de Gonzalo se le sumó el regreso de Silvio Valencia.

Se mantienen en el panel Óscar Paz, Jean Rodríguez y el argentino Facundo Choque Becerra. Los tres más jóvenes de "Exitosa Deportes".