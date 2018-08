YouTube: el esfuerzo de Marcelo Bielsa por hablarle en inglés a reportero se hace viral en redes

Múltiples reacciones ha generado el video de YouTube que muestra los esforzados intentos de Marcelo Bielsa por hablar en idioma inglés con el reportero de Sky Sports que lo entrevistó tras el debu triunfante de su equipo, el Leeds United, ante el Stoke City.

La primera aparición del 'Loco' en el banquillo del histórico club británico tuvo un final feliz: 3-1 a favor del cuadro local con una hinchada que alentó de principio a fin.

Sin embargo, ya tras bastidores, Marcelo Bielsa fue interrogado sobre sobre impresiones del juego mostrado por sus dirigidos.

El clip de YouTube, tomado de la cadena Sky Sports, muestra cómo el DT argentino tiene problemas de 'listening' (escucha), sin embargo, cuando le toca el 'speaking' (hablar) se defiende con ayuda del traductor.

"I am Very Happy That This Begin", señaló primero el entrenador argentino, al parecer intentando decir "Estoy muy contento con este inicio".

Lo usual es que cuando un entrenador extranjero llega a una liga determinada se apoye en el traductor oficial del club para que este responda las preguntas. Con Bielsa fue al revés.

El traductor debía 'enseñarle' a Marcelo Bielsa qué frase y cómo decirla. Esta costumbre, probablemente, se repita en lo que resta del torneo de segunda división inglés.