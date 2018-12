YouTube: esto dijo Víctor Hugo Carrillo tras ser acusado de ser "hincha de Alianza Lima" | VIDEO

Víctor Hugo Carrillo es hincha acérrimo del mismo equipo hace 14 años: el arbitral. El árbitro de la segunda final del Descentralizado 2018 respondió luego de que el presidente de Sporting Cristal (uno de los rivales que alcanzó dicha instancia) le atribuya una simpatía por Alianza Lima.

"Solo espero que el partido del domingo sea correctamente arbitrado, confío en que Víctor Hugo Carrillo haga un buen arbitraje. En el mundo futbolístico dicen que es hincha de Alianza pero confío", indicó el dirigente deportivo a Ovación.

Sobre esto, el réferi FIFA declaró lo siguiente a Fox Sports Radio Perú:

"No tengo mucho contacto con las redes sociales y tampoco me estoy fijando qué dijo un presidente o directivo. Respeto mucho al señor Cúneo pero no sé de dónde habrá sacado esa información. Lo que sí sé es que cada vez que arbitro una final soy de un equipo u otro", sostuvo en el clip que ya circula en YouTube tomado de Fox Sports Radio Perú.

Víctor Hugo Carrillo recordó que tras 14 años como árbitro FIFA ha aprendido mucho, por lo que una actuación en favor de un equipo u otro podría echar todo a perder.

"A mí me han puesto todas las camisetas. Pero principalmente quiero decir que mi equipo es el equipo arbitral. Mato por el equipo arbitral. Estas cuatro letras (FIFA) me han dado mucho. Soy FIFA hace 14 años y creo que ese tiempo no lo tengo por gusto. Si me inclinara por uno u otro equipo hace rato que no estuviera de repente acá sentado", concluyó.



Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán el domingo a las 3:30 p.m. en el estadio Nacional por la vuelta de la final del Descentralizado 2018. El duelo de ida quedó 4-1 a favor del cuadro rimense.