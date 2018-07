En las últimas horas se ha especulado en torno a la posible salida de Juan Carlos Oblitas del cargo de director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol.

En ese sentido, el panel del programa Fox Sports Radio Perú evaluó una serie de posibilidades para reemplazar al 'Ciego', quien fuera pieza fundamental en la clasificación al Mundial Rusia 2018.

Uno de los nombres que surgió --dentro de la mesa de conducción-- fue el de Flavio Maestri, ex futbolista y que actualmente funge de comentarista deportivo. Así lo muestra un video subido que ya circula en YouTube y redes sociales como Twitter y Facebook.

"¿Tú estarías dispuesto si te ofrecen el cargo?", preguntó Mathías Brivio al ex goleador de la Universidad de Chile.

"No, no aceptaría. Estoy fuera del fútbol. Ya estoy trabajando en Fox Sports y no trabajo sobretiempos", indicó.

"Que vayan jugadores que han pasado por un Mundial. Juan Carlos es uno de ellos, que busquen a los mundialistas", añadió, cerrando así el asunto.

¿QUIÉN SERÍA EL REEMPLAZANTE DE OBLITAS?#FOXSportsPeru | El panel habló sobre quién podría asumir el cargo de director deportivo de Perú.



Puedes ver el show en nuestra app o en este link: https://t.co/T74E6QFDKY pic.twitter.com/xLcorNIt6T — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 18 de julio de 2018

Cabe indicar que Julinho propuso a dos nombres para suceder a Juan Carlos Oblitas: José Guillermo del Solar y Nolberto Solano.