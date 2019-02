Un furioso Cristóbal Soria acusa de "robo" al Real Madrid por decisión del VAR a su favor | VIDEO

Indignado se mostró Cristóbal Soria --polémico tertuliano del programa "El Chiringuito de Jugones" y conocido por ser crítico del Real Madrid-- ante la decisión del árbitro Damir Skomina de anularle un gol al Ajax por una presunta posición adelantada. Esto tomando como referencia el VAR (Videoarbitraje). Lo que dijo el comunicador circula ya en YouTube.

Cuando el cuadro holandés dominaba el partido, el argentino Nicolás Tagliafico marcó un tanto producto de un tiro de esquina. Sin embargo, el réferi fue llamado a consulta y luego de esto --en una decisión que desató polémica internacional-- anuló el tanto por un presunto off side.

"¿Lo han visto no? No son cosas mías, no es Cristóbal Soria que se inventa las cosas. Lo ha visto todo Europa. La primera decisión en la historia de la Champions en la que interviene el VAR y otra vez (haciendo gesto de robo). 114 años que llevan igual, pegando picotazos. Es que no me lo puedo creer. Otra vez con el gol que han marcado los muchachos del AJax, y se lo birlan, por la cara. Esto no lo puedo aguantar. Ya me da igual lo que pase en el resto del partido o en la eliminatoria. Esta Champions vuelve a estar manchada", disparó en el clip que circula en YouTube.

La primera intervención del VAR en la historia de la Champions y el real de madrid vuelve a ser fiel a su historia sembrando antimadridismo por toda Europa... pic.twitter.com/75N7foPYhg — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) 13 de febrero de 2019

Cristóbal Soria --hincha del Sevilla aunque para algunos es a veces fanático del Barcelona-- añadió que son los propios madridistas quienes siembran "antimadridismo" al ganar partidos con decisiones cuestionables.

El Real Madrid venció este primer partido y va como favorito para la vuelta a disputarse en el Santiago Bernabéu.