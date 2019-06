YouTube: Infantino, presidente de la FIFA, realizó uno de los peores tiros de esquina de la historia | VIDEO

El presidente de la FIFA Gianni Infantino vivió un momento bochornoso durante un duelo amistoso entre directivos de las diferentes federaciones de fútbol. Los dirigentes se reunieron en Francia con motivo del Mundial Femenino.

El encuentro final fue entre la FIFA y Conmebol. El plantel del máximo ente rector del fútbol estaba conformado por Infantino, Kaká, entre otros, mientras que por el organismo sudamericano se encontraban Verón, Zanetti, Cambiasso y otros más.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, realizó uno de los peores tiros libres de la historia | VIDEO. (Video: YouTube / Foto: Captura de pantalla)

El momento anecdótico sucedió cuando Gianni Infantino, bastante lento y poco hábil con el balón, ejecutó un tiro de esquina. El Presidente de la FIFA se colocó frente a la pelota y le pegó con el botín derecho.

La pelota alzó vuelo, pero nunca llegó al área. La redonda se perdió por la parte trasera del arco rival, mientras los jugadores, que esperaban el centro, regresaban a sus posiciones.

"Este torneo, entre confederaciones y leyendas FIFA, se hizo para promocionar el Mundial femenino y para pasar un buen rato. Lo mejor fue jugar con grandes jugadores y el sitio. ¡Los turistas que estaban en la Torre Eiffel pagaron la entrada para vernos!", bromeó la futbolista española Vero Boquete.

YouTube: Infantino, presidente de la FIFA, realizó uno de los peores tiros libres de la historia | VIDEO. (Foto: AFP)

Gianni Infantino fue reelegido por aclamación, sin necesidad de una votación, como presidente de la FIFA para los próximos cuatro años, hasta 2023, este miércoles en París, en el 69º Congreso de la institución.

"Gracias a todos, a los que me quieren y me odian, hoy yo quiero a todo el mundo. Amo el fútbol, trabajo duro, me comprometo con ustedes y para ustedes", dijo Infantino, emocionado, después de que los representantes de las federaciones de la FIFA respaldaran su proyecto simbólicamente con un aplauso.

"Estamos muy contentos de su gestión, la Conmebol fue la primera confederación que le apoyó, así que felices", señaló a la AFP Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA).