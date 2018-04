Un video captado por ESPN y que ya circula en YouTube muestra cómo el delantero argentino Gonzalo Higuaín increpa a su colega español Lucas Vásquez (Real Madrid) por celebrar un triunfo conseguido por un penal controversial.

Como se recuerda, el árbitro inglés Michael Oliver no dudó en cobrar penalti tras una falta en plena área. Sin embargo, esta infracción no quedó clara para muchos.

"No, no, no, Lucas. Nunca te tocó y tú lo sabes", le dice Gonzalo Higuaín a Lucas Vásquez en el clip de YouTube.

Algo sorprendido y visiblemente incómodo, el futbolista del Real Madrid le responde: "¿Cómo que no fue penal?".

Gonzalo Higuaín protagoniza cruce con Lucas Vásquez.

Pese a caer 3-1 en casa, el Real Madrid alcanzó un boleto para las semifinales de la Champions League. También han clasificado el Liverpool inglés, el Bayern Múnich alemán y la Roma italiana.

Mucho se ha polemizado sobre el penal cobrado a favor del cuadro español, sin embargo, ya todo está dicho y resta esperar el sorteo para conocer cómo se disputarán las semis.