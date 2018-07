YouTube: Gonzalo Núñez ironizó sobre quién debería reemplazar a Gareca como DT de Perú

Conocido es el distanciamiento existente entre el entrenador Roberto Mosquera y el periodista deportivo Gonzalo Núñez. Este miércoles la situación quedó aún más clara cuando el conductor de "Exitosa Deportes" propuso al DT como reemplazante de Ricardo Gareca, en caso el argentino decida no renovar con la FPF. Lo ocurrido en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Como es público, desde que finalizó el contrato del 'Tigre' con la selección peruana el ambiente deportivo se ha llenado de incertidumbre en torno a su reemplazo.

Se especula con que Argentina y Colombia tendrían en sus planes a Ricardo Gareca, sin embargo, ambas selecciones tienen contratos con Jorge Sampaoli y Nestor Pekerman, respectivamente.

El 'Tigre' declaró que se tomará un tiempo para decidir su futuro como entrenador. Serían entre una y tres semanas las que tendría para analizar junto a su familia. En Lima, sin embargo, algunos analizan otros escenarios.

Esta tarde se leyó una pregunta para el público que decía: "Si Gareca no renueva con Perú, ¿quién debería ser el nuevo entrenador de la selección?".

La respuesta de Gonzalo Núñez fue elocuente: "¡Roberto Mosquera, pues, obviamente!".

Con notables reflejos, Jean Rodríguez --panelista de "Exitosa Deportes" le hizo notar a su director que estaba hablando de más.

"Cómo te gusta el show...", le dijo.

Gonzalo Núñez bromeó con la posibilidad de Roberto Mosquera como DT de Perú.

No es la primera vez que Gonzalo Núñez demuestra diferencias con Roberto Mosquera. Ya en el pasado dijo que no aceptó ser parte del panel de Fox Sports Radio Perú, entre otros motivos, porque (inicialmente) el DT iba a estar ahí "y no quería tener problemas".

"Ya le pedí disculpas y si no las quiere aceptar, no es mi problema. Pero trabajar juntos, ya no seas malo pues", dijo entonces. Míralo en el clip de YouTube incluido aquí abajo.