YouTube: Gonzalo Núñez afirma que este DT no le acepta "ni media disculpa" 

Fox Sports viene promocionando hace varios días la edición peruana de su reconocido programa Fox Sports Radio, sin embargo, los nombres de los integrantes del panel se mantienen baj0 siete llaves. Claro, salvo la identidad de uno que no llegó a firmar contrato: Gonzalo Núñez.

El experimentado comentarista, ex conductor de "Fútbol en América", reveló hace unos días que si bien la cadena internacional le propuso sumarse a su espacio, esto finalmente no se concretó porque no se cerraron todos los detalles necesarios. Este video de YouTube da más pistas sobre lo que pasó.

Y es que en Exitosa Deportes Gonzalo Núñez djo que "una de las razones" por las que no entró a Fox Sports Radio fue porque en el panel había un DT que no lo vería con buenos ojos. "Qué iba a estar con él ahí, será para que nos agarremos de los pelos", manifestó.

Se trataría de Roberto Mosquera, ex técnico de Alianza Lima y Juan Aurich de Chiclayo. Según dijo Núñez en el clip de YouTube, a través de gente cercana al DT sabe que este no le ha perdonado las duras críticas que le dedicó en el pasado. Esto habría hecho que compartir un panel con él sea insostenible.

"Yo me he equivocado un millón de veces con él pero no acepta ni media disculpa", manifestó Gonzalo Núñez.

El comentarista hablando en Exitosa Deportes.

REVELA MÁS NOMBRES

En otra parte del video subido a YouTube y tomado de Exitosa Televisión puede escucharse al polémico periodista soltar dos nombres que también estarían en el panel de Fox Sports Radio: Julio César Uribe y Chemo del Solar.

Tras su renuncia a América Deportes, Gonzalo Núñez conduce actualmente Exitosa Deportes Tarde con Jean Rodróguez, Facundo Choque y Óscar Paz.

Pronto aparecería los domingos junto al Tigrillo Navarro.

En las últimas horas se ha especulado con que Roberto Mosquera asumirá como DT de Garcilaso del Cusco, dejando en el aire su pase a Fox Sports Radio.

No se sabe si esto abriría nuevamente las puertas para Gonzalo en dicho espacio.