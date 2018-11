El periodista argentino Juan Pablo Varsky --reconocido en todo el continente por su capacidad para comentar los partidos de fútbol-- generó debate al afirmar (en el video de YouTube que acompaña esta nota) que el Boca Juniors vs. River Plate es el superclásico con mayor expectativa a nivel mundial. Esto por encima incluso del Real Madrid vs. Barcelona.

El comentario del también columnista tiene como origen la inédita final a doble partido entre ambas escuadras por la Copa Libertadores de América 2018. Como es público, el cuadro xeneize avanzó a esta instancia tras dejar fuera a Palmeiras mientras que el 'Millonario' hizo lo propio ante el Gremio.

"Un superclásico en la última final de la Copa Libertadores a doble partido no ha existido hasta ahora. Hemos tenido finales continentales del mismo país: Sao Paulo -Paranaense, Inter-Sao Paulo, en Europa un Manchester United vs. Chelsea, un Atlético de Madrid vs. Real Madrid, un Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund, pero ninguna se acerca a lo que vamos a vivir a partir del próximo miércoles", inició en su programa radial.

Juan Pablo Varsky aclaró que su posición no tiene como base un sentimiento patriotero ni chauvinista. Admitió que el duelo de los dos más grandes de España podía compararse al River vs. Boca solo cuando Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se enfrentaban sobre el gramado.

"El fútbol sudamericano tiene también partidos históricos pero ninguno se acerca al nuestro (argentino). No se trata de un falso orgullo chauvinista, de ser patriótico o patriotero. Podríamos decir que estos son datos y no opinión. River versus Boca es el partido a nivel de clubes más importante del mundo. Lo que más se acercó a esto fue el Real Madrid vs. Barcelona con Messi y Cristiano Ronaldo en la cancha. Vengo de ver un superclásico español y si bien estuvo a la altura de los grandes partidos, ya no es lo mismo". añadió de forma contundente.

Aunque algunos podían dudar del verdadero nivel futbolístico de Boca Juniors y River Plate hasta cuartos de final, la gran mayoría coincide que en semifinales ambas escuadras confirmaron ser las favoritas para ganar la Copa Libertadores 2018.

"Es tan grande lo que vamos a vivir que corresponde hacer la pregunta: ¿Por qué no? A veces las oportunidades llegan en un momento en el que no estás preparado pero puedes hacerlo. Es una oportunidad de demostrar que no estamos tan enfermos. Que sí podemos exagerar hacia afuera, tuitear ingeniosos, hablar de un 'Vietnam futbolero', hasta te lo tomo como parte del folklore. Sí es un desafío de poder vivir la final, disfrutarla hasta que el resultado te obligue a sufrirla pero desde la positiva. ¡Mira lo que tenemos! Entiendo que el hincha neutral también desconfíe y piense: ¿Es todo Boca y River? ¡Sí!", refirió Juan Pablo Varsky en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Boca Juniors y River Plate se enfrentarán en dos finales de alto voltaje los días 10 y 24 de noviembre próximo en Buenos Aires.

"Podría haberse dado el caso de que River y Boca jugaran la final pero sin tanta historia reciente. Hasta eso hace único lo que se viene. Los que amamos el fútbol estamos muy felices de tener un partido así como final. Yo entiendo que se parta del ¿qué va a pasar con el que pierde? Sí, uno de los dos tiene que perder (...) si no tenemos la capacidad de disfrutar, valorar y darle carácter histórico a esto, ¿cuántas cosas nos quedan pendientes en el fútbol para disfrutar? Es una dimensión desconocida y al mismo tiempo una gran oportunidad para pasar estas tres semanas sin quedar quemados de la cabeza, sin estar tan enfermos, y que el 25 de noviembre la vida continúe. Obviamente, con la marca del resultado según el cuadro que seas. Ahí está el desafío: entender que lo que va a pasar es lo más grande que nos puede tocar como futboleros y que el 25 de noviembre el mundo y la pelota seguirá girando", finalizó el periodista.