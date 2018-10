YouTube: Julio César Uribe defendió a Loyola y Callens con esta contundente opinión | VIDEO

Nilson Loyola y Alexander Callens fueron dos de los nombres más mencionados durante el Estados Unidos vs. Perú y no necesariamente de forma positiva. Sin embargo, algunos creen que ambos futbolistas tienen la calidad suficiente como para seguir alternando en la selección. Hablamos de Julio César Uribe. Sus palabras en el clip de Fox Sports que acompaña esta nota y ya circula en YouTube.

El ex entrenador y director técnico consideró que en el caso de Nilson Loyola, este ha demostrado un muy buen desempeño en el torneo local defendiendo la camiseta del Melgar de Arequipa.

"Ustedes lo han descalificado con ligereza, pero Loyola es un chico que Ricardo (Gareca) lo tiene bien visto y seguro estará esperando que repita lo de Melgar en la selección. Y eso requiere tiempo. No lo pueden [sacar], por una actuación donde no encontró los espacios para atreverse. Hay que darle un tiempo. Este es un partido. Loyola tiene 22 años. Ha hecho un gran campeonato en Melgar, entonces por un partido no lo vamos a descalificar", manifestó Julio César Uribe.

Más adelante, el 'Diamante' se refirió en torno a Alexander Callens, defensor que volvió a vestir la blanquirroja luego de un largo periodo de tiempo.

"Han dicho que Callens se equivocaba permanentemente y tuvo un solo error, cuando quiso hacer más de lo que correspondía. Se equivocó y corrigió rápidamente", sentenció el ex futbolista en un video de Fox Sports Radio Perú que ya circula en YouTube.

En la parte final de su análisis, Julio César Uribe insistió en la posibilidad de encontrar espacios durante un partido. A eso le sumó el planteamiento algo cerrado de EE.UU.

"Un jugador tiene más posibilidades de rendir cuando está mejor rodeado y cuando encuentra espacios. Incluso al mismo crack o a los mismos titulares les cuesta encontrar espacios (...) no es sencillo penetrar en el planteamiento de Estados Unidos", concluyó.