YouTube: Julio César Uribe lanza desoladora opinión sobre Perú y su derrota ante Holanda

Tajante. Así podría calificarse la opinión de Julio César Uribe sobre el nivel mostrado por Perú en el duelo amistoso del jueves ante Holanda en Amsterdam. Sus declaraciones están en Twitter, YouTube y demás redes sociales.

A diferencia de muchos, el ex futbolista, ex entrenador y actual comentarista de Fox Sports Radio Perú no cree que la blanquirroja haya destacado o sobresalido en el duelo ante los 'tulipanes'.

"Perú nunca fue protagonista del juego. Fue un equipo muy ordenado defensivamente en el primer tiempo, con recorridos impecables que impedían el intento de penetración de Holanda, que administraba bien la pelota pero no tenía espacios y obviamente eso le generó una dificultad que resolvió en el segundo tiempo", inició.

"Cuando encuentran el gol de empate, Perú sostiene la idea pero empieza a intentar ser un poco más agresivo y deja espacios que no otorgó en el primer tiempo, y con los cambios que hace Holanda termina ganándole y bien, mereciendo no terminar 2-1 sino 3-1 y con holgura", concluyó en el clip de Fox Sports Radio que ya circula en YouTube.

Para Julio César Uribe, Perú no se desordenó sino que simplemente no fue capaz porque "no se puede sostener los intentos de presión como una constante sino como una alternativa de juego (y) cuando lo haces como constante terminas desgastándote", finalizó el 'Diamante'.

"PERÚ NUNCA FUE PROTAGONISTA DEL JUEGO"

Perú cayó 2-1 ante Holanda en su primer partido amistoso tras el Mundial Rusia 2018, certamen en el que no pasó de la primera ronda tras perder ante Dinamarca y Francia y solo vencer a Australia.

El próximo domingo, la selección que dirige Ricardo Gareca enfrentará a Alemania, plantel que viene de empatar sin goles con el campeón del mundo, Francia.