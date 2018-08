La última final de Champions League entre Liverpool y Real Madrid le genera malos recuerdos a Loris Karius. El portero alemán fue presentado como nuevo jugador del Besiktas de Turquía y en la ceremonia fue consultado sobre aquella definición del 26 de mayo pasado.

"Así es la vida, esto es fútbol, los errores le ocurren a cualquier jugador. Si coges las circunstancias de una lesión seria, tampoco sabes cómo te afecta. Tienes que seguir adelante, fue un día desafortunado, pero esto es fútbol", precisó el portero.

Loris Karius se refirió además al gran mérito que tuvo el poder llegar a dicha final de Champions League. Finalmente, reconoció que aquella no fue su mejor presentación.

Loris Karius fue presentando como nuevo arquero del Besiktas de Turquía, a su vez, consultado por aquella final de Champions League que disputó frente al Real Madrid. (Video: AS)

"No creo que muchos jugadores hayan disputado una final de Champions League, no sé cuántos porteros de la liga lo han conseguido. Esto fue un gran desafío, lamentablemente no tuvimos suerte, tampoco fue nuestra mejor actuación", sentenció Karius.

Cabe precisar que tras el arribo de Alisson Becker al Liverpool, Loris Karius tuvo que buscar club para no perder continuidad. El portero alemán defenderá los colores del Besiktas de Turquía por las próximas dos temporadas.