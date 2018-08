YouTube: Marcelo Bielsa 'habló' en inglés durante conferencia de prensa [VIDEO]

Marcelo Bielsa fue protagonista de una curiosa conferencia de prensa con el Leeds United, al intentar hablar en inglés con los periodistas. El 'Loco' sacó un papel para ayudarse e inició con un 'me gustaría decir que mi inglés es malo'.

El hecho sucedió en la rueda de prensa previo a su debut oficial con el conjunto inglés. El estreno está programado para el domingo 5 de agosto frente al Stoke City.

"Me sentiría avergonzado si me escuchara hablar en inglés. Pero lo voy a mejorar, quiero mejorarlo. This is. Quería decir eso antes de empezar", mencionó el estratega, quien tuvo dificultad con la pronunciación.

Cabe precisar que Marcelo Bielsa llegó al Leeds United el 15 de junio del presente año, con un contrato de dos años. Actualmente, el cuadro inglés disputa la segunda división de Inglaterra.