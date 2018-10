Quería polarizar y lo logró. Argentina se ha dividido entre los que respaldan las declaraciones de Diego Maradona sobre Lionel Messi y quienes las repudian. Así lo demuestra el video de YouTube que acompaña esta nota.

En el segundo grupo, es decir, el que rechaza de plano lo afirmado por el hoy entrenador del Dorados de la segunda mexicana, se encuentra nada menos que Mario Alberto Kempes.

El ex goleador de la selección argentina consideró que la dureza de las afirmaciones de Diego Maradona pueden explicarse por ciertos deslics que cometen las personas al cumplir una edad adulta, y ya dejar posiciones de importancia.

"Estas son cosas que uno no llega a entender. Él lo conoció mejor que nosotros porque lo tuvo dentro de la cancha. Y él siempre ha dicho que lo que pasa dentro de una concentración debe quedarse ahí. Ahora (Maradona) saca cosas que no debería", inició.

"Nos sucede que a medida que va pasando los años a vece se nos escapa una palabrita u otra. No sé si por querer ser protagonistas o por querer que la gente no nos olvide decimos tonterías, algo que a lo mejor nunca pasó por nuestra cabeza, pero se necesita un poquito de ruido para estar otra vez en la órbita. Y nos pasa a todos", añadió.

Pero la parte más fuerte estuvo relacionada al presente de Lionel Messi y el de Diego Maradona. Para Kemes, el 'Pelusa' "fue" el mejor del mundo en su momento, pero en la actualidad lo es Lionel Messi sin duda alguna.

"A Messi hoy lo pongo de número uno. En su momento Diego lo fue, pero ya no lo es, ya pasó. Es historia. Como ha sido Pelé o Cruyff. Ser número uno no dura eternamente. Ahora no me van a discutir que Messi es el mejor jugador del mundo. Y si el 'pibe' va 25 o 100 veces al baño y después me demuestra que lo que le pasó antes del partido es por los nervios, porque dentro de la cancha demuestra todo lo contrario. ¿Qué quieres que diga? ¿Que lo controle? Messi es el número uno, desde que Ronaldinho dejó el Barcelona lo es y seguirá siéndolo hasta que él quiera", concluyó en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Mario Alberto Kempes defendiendo el nivel de Lionel Messi. (Video: YouTube/ESPN)

Como se recuerda, Diego Maradona dijo el viernes que Lionel Messi es uno en el Barcelona y otro en la selección de Argentina. "No lo endiosemos", afirmó con dureza.

Asimismo, aseguró que el crack del Barcelona va "20 veces al baño antes de un partido", por lo que no puede ser tomado como un referente dentro del campo.