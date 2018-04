Siguen generando múltiples reacciones el golazo de Cristiano Ronaldo a la Juventus por la presente UEFA Champions League. Esta vez fue el turno del polémico periodista deportivo argentino Martín Liberman. Puedes ver lo que opinó en este clip de YouTube.

Si bien admite que tiene una debilidad especial por la capacidad futbolística del delantero portugués, el conductor de Fox Sports y Canal 26 consideró que CR7 y Lionel Messi están en el mismo nivel.

"Creo que CR7 de ninguna manera es menos que Lionel Messi. Tampoco que sea más. Para mí Cristiano Ronaldo es uno de los cinco jugadores más decisivos de la historia, además de ser uno de los dos jugadores más decisivos de la historia del Real Madrid. Él solo hizo más goles que cientos de miles de equipos del mundo. Está rompiendo toos los récords", manifestó en el clip de YouTube que acompaña esta nota.



Para Martín Liberman, Cristiano Ronaldo no solo juega bien sino que además se cuida, se prepara y principalmente contagia a sus compañeros.



"Es un tipo con convicción, deseo, amor, coraje, tesón y siempre quiere más. Nunca le alcanza. Por todo eso es líder, contagia. Y lleva a su equipo a cruzar fronteras, a estar otra vez en semifinal de una Champions League, con el sueño --porque no es una quimera-- de quedársela", continuó en el clip de YouTube.



Para el comunicador argentino es bastante complicado que un jugador de más de 30 años realice una jugada tan exigente como esta.



"Obviamente que están a la par (Messi y Ronaldo). Y no por eso pueden llamarme vendepatria, esas estupideces que dicen a diario. Escuchen bien, lávense los oídos. Lo que digo es que estén a la par. No desprestigio ni desmerezco ni demerito a Messi. Lo que hago es reconocer al otro, al que ustedes le tienen bronca en su gran mayoría por todo esto que dije antes, por su vida excéntrica, por los vientre subrogados, porque eligen decir que es un producto del márketing. Me dan lástima los que dicen eso", concluyó en la grabación que circula en YouTube.

Martín Liberman comparó a Lionel Messi con Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo fue pieza clave en el triunfo del Real Madrid ante la Juventus por el pase a las semifinales de la Champions League.