Ya sin selecciones en competencia por la Copa Mundial Rusia 2018, Sudamérica una vez más cede la posibilidad de título a Europa, continente que aventaja en títulos por diversas explicaciones. Una de estas la dio Martín Liberman con su particular estilo en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Sin dejar de lado que el arquero de Bélgica fue figura en el duelo ante Brasil del viernes, el periodista de Canal 26 de Argentina utilizó este caso para describir una superioridad europea sobre Sudamérica en lo físico. Aquí sus palabras:

"La última vez que Brasil ganó un mundial fue en 2002. Luego han venido Italia, España y Alemania. Habría que revisar qué está pasando en el fútbol mundial, por qué las cosas se han equiparado tanto. Me parece que los europeos siempre físicamente fueron fuertes pero hoy un Hazard no tiene nada que envidiarle a ningún brasileño. Un Lukaku no tiene que envidiarle nada a Higuaín. Los europeos le han agregado a su potencia física, técnica y juego. Eso los hace mucho más completos", añadió.

"La técnica sudamericana ya no alcanza porque ellos a su físico le agregaron técnica y nosotros a nuestra técnica no le agregamos físico", continuó en el clip de YouTube tomado de Canal 26.

Martín Liberman sobre la superioridad europea sobre Sudamérica. (Video: YouTube/Canal 26)

Cabe indicar que en todo momento Martín Liberman habló del biotipo y físico argentino. No tocó lo que ocurre en países como Perú, Bolivia o Venezuela, cuyas selecciones evidencian muchas veces diferencias físicas hacia abajo en los campeonatos de menores.

"Evidentemente en el fútbol sudamericano se juega bien. No nos olvidemos que cuatro de los 16 que llegaron a octavos de final eran sudamericanos, pero evidentemente esto no alcanza. Para mí físicamente nos matan (los europeos)", concluyó en el clip de YouTube.

Con la camiseta ya no gana nadie. Ni con el nombre. Cuatro Mundiales seguidos para Europa. Al finalizar Corea-Japón 2002, Sudamérica estaba arriba 9 a 8 en Mundiales. Ahora quedará 12-9 abajo. El fútbol sudamericano se debe replantear muchas cosas. pic.twitter.com/LJ9OyZBcW9 — Jorge Barraza (@JorgeBarrazaOK) 6 de julio de 2018

El sábado Inglaterra y Suecia se disputarán el último cupo a las semifinales del Mundial Rusia 2018, instancia donde ya están Francia y Bélgica.