YouTube: Martín Liberman y su dura frase sobre Messi tras eliminación del Barcelona

Todos los KOs del Barça desde debut de Messi:



2007: no marcó al Liverpool

2008: no marcó al United

2010: no marcó al Ínter

2012: no marcó al Chelsea

2013: no marcó al Bayern

2014: no marcó al Atlético

2016: no marcó al Atlético

2017: no marcó a la Juve

2018: no marcó a la Roma