YouTube: Martín Liberman y su dura sentencia sobre el 6-1 de España a Argentina

Si Jorge Sampaoli insiste con convocar al "club de amigos de Lionel Messi" a la selección argentina esta no tendrá chances de hacer un gran papel en el próximo Mundial Rusia 2018. Así lo sentenció el polémico periodista deportivo Martín Liberman en este clip de YouTube tomado de Canal 26.

"Claramente todos estamos enamorados de Messi y sabemos que lo necesitamos para ganar el Mundial, aunque ganarlo a estas alturas sería una quimera, y no lo digo hoy (tras la goleada), lo dije anoche en Fox Sports", inició.

"Lo digo siempre. ¿Por qué creemos que podemos ganar el Mundial? No me hace falta esta goleada para saber que si insistimos con el 'club de amigos' estamos fritos, me refiero a Romero, Mascherano, Biglia, Rojo, Banega. No me hace falta esta goleada para saberlo", añadió.

En otra parte del clip de YouTube, Martín Liberman dijo que es un "adepto" al trabajo que realiza Jorge Sampaoli como entrenador, pero que el material humano que tiene (futbolistas) en su plantilla principal no es el adecuado.

"La diferencia de velocidad y de ritmo, la diferencia incluso de jerarquía entre españoles y argentinos fue asombrosa. Yo soy adepto a Sampaoli. Creo en su método y su concepto, pero cuando en la conferencia de prensa dice que el primer tiempo de Argentina fue increíble. ¡Claro! Increíble lo mal que jugó", concluyó.

Martín Liberman sobre el 6-1

Argentina cayó 6-1 ante España de visita en un amistoso que, según han dicho los medios "Jorge Sampaoli se rehusó a jugar" probablemente por temor a un resultado de este tipo.

Por último, Martín Liberman negó que busque endilgarle la responsabilidad de esto a Lionel Messi, amigo de varios futbolistas cuestionados en la selección.

"Esto es para que Leo esté contento. Y que quede bien claro para los mala leche que hablan todos los días. No estoy diciendo que Messi le diga al DT qué jugador quiere, digo que a veces los entrenadores para que él esté contento los convocan, cuando estos deberían ver el Mundial por televisión", concluyó en el clip de YouTube tomado de Canal 26.