El controvertido periodista deportivo Martín Liberman no se guardó nada al opinar sobre el papel del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, tras la derrota 0-3 sufrida ante Croacia. Las imágenes circulan en YouTube.

En su opinión, el crack del Barcelona español no apareció para salvar a su selección cuando esta más lo necesitaba, tal como sí han hecho otras grandes figuras del fútbol internacional como Luis Suárez o Cristiano Ronaldo.

"Bélgica necesitaba goles y apareció Lukaku, Inglaterra empataba y apareció Kane, Portugal necesitaba ganar y apareció Cristiano. Uruguay no podía ganar y apareció Suárez (...) Lo que veo en Messi es esto que vi hoy, un tipo que camina la cancha, que mira hacia el suelo y que tiene una capacidad de frustración muy chiquito", arremetió en la emisión del jueves de Fox Sports que recoge este clip de YouTube.

Tanto Lionel Messi como el resto de sus compañeros de la selección argentina no hilvanaron un buen nivel de juego, siendo así doblegados por una Croacia ordenada y eficaz.

En la parte final de su reflexión sobre el nivel de juego de Lionel Messi, el agudo periodista de Fox Sports pidió que nadie le pida comparar al hoy capitán argentino con Diego Armando Maradona.

"Messi no tiene que ganar ningún mundial para intentar demostrar que es uno de los mejores jugadores de la historia (...) No me obliguen a decir que Messi es más que Maradona porque nunca lo será. Así gane la Copa del Mundo, nunca será mejor que Maradona por un montón de situaciones", concluyó en el clip de YouTube.

Las declaraciones de Martín Liberman. (Fuente: Fox Sports/YouTube)

Tras su derrota ante Croacia, la selección argentina la tiene harto complicada para pasar de ronda en el Mundial Rusia 2018. Y es que ya no depende solo del resultado de su próximo partido sino de lo que hagan sus rivales sobre el campo de juego.