Martín Liberman contó con algo de desazón, durante la más reciente edición de su programa radial que ya circula en YouTube, que recibió una serie de insultos por afirmar en televisión que el penal a favor del Real Madrid en el epílogo del duelo ante la Juventus por cuartos de final de la Champions League, fue absolutamente legítimo.

Tras negarse a rectificar de forma alguna su análisis sobre la polémica jugada, el periodista intentó quitarle algo de presión al tema pues, según dijo, esto es solo fútbol.

“Esta fue mi forma de verlo y para mí fue penal. Sigue pareciéndome penal (…) El hincha es un grosero, un mal educado. El nivel de agresión que yo sufrí en estos días por decir que fue penal es increíble. Me hablan de Messi y qué tiene que ver eso. La enfermedad que tienen los argentinos sobre todo, qué locura”, manifestó.

“Para que me deseen cáncer, la muerte de mi hijo y de mis familiares. ¡Eso fue lo más chico que me dijeron! A veces no lo puedo creer (…) hasta se meten con tu religión. Si aquí no sigues a la manada, te matan. ¡Cuánto antisemitismo hay aquí!”, añadió Martín Liberman en el clip compartido en YouTube.

Luego de esto, el ‘Colo’ habló sobre el informe de un programa de entretenimiento cuyo titular decía “Al ‘Colo’ le gustan las mujeres”, que bromeaba sobre su defensa a la legalidad del penal. “Yo creo que el informe me trató bien”, dijo pese a que dicho formato busca siempre satirizar sobre situaciones públicas.

“Lo único que me parece intolerable es el nivel de agresión existente. La sanción de un penal es tan subjetiva como la vida misma. Incluso si yo estuviera equivocado y que no fue penal, ¿eso amerita que me digan judío de mierda? ¿O que estén pretendiendo la muerte de mi hijo o el cáncer de mi mamá? No puedo soslayar estas cosas porque la gente está muy mal”, concluyó Martín Liberman en YouTube.