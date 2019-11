Las repercusiones de la Copa Libertadores aún se manifiestan en todo el continente. Luego del recibimiento de Flamengo en Río de Janeiro, la llegada de River Plate con broma incluida a Marcelo Gallardo, fue ahora Martín Liberman el que vivió un momento particular cuando mostró en vivo la camiseta de Universitario de Deportes y recordó su pasado futbolístico.

El comunicador argentino de 43 años contó cómo llegó la camiseta de Universitario de Deportes hasta Argentina y agradeció al gestor del regalo; pues, Martín Liberman solicitó la indumentaria días previos a la final de la Copa Libertadores cuando realizaba una entrevista al entrenador Ángel Comizzo.

“Bueno, mientras buscan el video voy a aprovechar. Gracias a ‘Papelito’ Cáceres, director de comunicación de Universitario de Deportes”, saludó Martín Liberman. El periodista mostró la camiseta y en ella estaba impresa el número 5 (de Jersson Vásquez) y el apellido Liberman.

Liberman y el peculiar pedido por camiseta de Universitario. (Foto: Internet / Universitario)

Tras ello el portero Sergio Goycochea, panelista del programa y ex jugador de la selección argentina, empezó a fastidiar a Martín Liberman con la numeración que había elegido. “¿Le dieron el número 5?″, comentó el guardameta. El cardinal hace referencia a mediocampistas mixtos o de contención como Pirlo, Redondo o Vieira.

“Y de esto juego yo, qué quieres que haga. Obvio papá. Yo corro, corto, distribuyo. Corto, distribuyo. Me tienes que haber visto de chico. Un crack era. Hay videos, un crack era. Sólo que no sé qué me pasó después”, contó Martín Liberman mientras el resto del panel se divertía con su anécdota.

El estadio de Universitario de Deportes albergó la final de la Copa Libertadores 2019. En el estadio Monumental, los hinchas del Flamengo vieron cómo su equipo se coronó campeón del certamen sudamericano al vencer por 2-1 a River Plate luego de ir perdiendo 1-0 con el gol del colombiano Rafael Santos Borré.