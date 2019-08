YouTube: Nick Kyrgios lanzó una botella a la silla del juez y se excusó de increíble manera | VIDEO

Nick Kyrgios volvió a mostrar su polémica actitud en un campeonato de tenis. El deportista australiano atacó la silla del juez con una botella de agua. La potencia del golpe fue tal que la estructura de madera sufrió una hoyadura.

YouTube: tenista Nick Kyrgios lanzó una botella a la silla del juez y se excusó de increíble manera | VIDEO. (Video. YouTube / Foto: Captura de pantalla)

"Se me cayó de la mano, se me resbaló. Estaba tratando de tomar y se me resbaló de la mano", se excusó Nick Kyrgios ante el reclamo del juez luego de ver el estado de la silla.

El juez continuó y le indicó que se pudo haber caído la computadora, a lo que Kyrgios seguía diciendo que la botella de agua se le había "resbalado". Nick se enfrentará al griego Stefano Tsitsipas en el marco de las semifinales del ATP 500 de Washington.