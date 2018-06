Los ánimos están caldeados no solo en el círculo de la selección argentina de fútbol. Una situación similar se vive en el ambiente del análisis deportivo televisivo. A manera de ejemplo podemos mencionar el entredicho ocurrido entre el mediático entrenador Ricardo Caruso Lombardi y el ex futbolista (campeón del Mundo en 1986) Óscar Ruggeri. La historia en estos clips de YouTube.

Como es público, ambos personajes ejercen de panelistas en más de un programa de la TV argentina. A su estilo, intentan dejar en claro sus ideas con respecto al difícil momento que atraviesa el plantel de Jorge Sampaoli.

La noche del sábado, al discutir con el ex arquero Navarro Montoya, Caruso Lombardi perdió los papeles y llamó "pelotuditos" a los ex campeones del mundo argentinos en 1986.

"Los del 86 son unos pelotuditos que quieren agarrar el gremio de los técnicos, de los jugadores y también la selección", indicó en el siguiente clip de YouTube.

"LO BUSQUÉ Y SE ME CORRIÓ"

Uno de los campeones del mundo 1986 más visibles es, sin duda, Óscar Ruggeri, quien al conocer las declaraciones de Caruso Lombardi le salió al frente en la TV Pública.

"Lo tratamos de ubicar hoy (a Caruso). Quise que la producción le mande un móvil porque me hubiera gustado mirarlo a la cara pero se escondió", indicó en el programa "La tarde del mundial".



"No lo voy a insultar pero le voy a decir que no me interesa el gremio de jugadores, de entrenadores y tampoco me interesa ser DT de la selección argentina. Lo que ocurre es que sí le interes a él", añadió.



Ruggeri además cuestionó la ética de Caruso Lombardi y, por si fuera poco, lo retó a agarrarse "en el barro" si tiene algo personal que aclarar con él.



"Yo tendré miles de defectos pero me gusta decir las cosas en la cara, así me voy a dormir tranquilo. Mira (Caruso) que te puedo entrar por tantos lugares ah. Vamos al barro y ahí te quiero ver", concluyó.

CARUSO EL POLÉMICO

Ricardo Caruso Lombardi ha sido noticia en las últimas horas luego de que se filtre un video en el que afirma que un futbolista de la selección argentina le pegó "una piña" (un puñete) al experimentado Javier Mascherano tras el 0-3 ante Croacia.

El propio 'Jefecito' salió a desmentir lo dicho por el polémico DT y señaló que es un personaje "nefasto" para el fútbol argentino.

En medio de este ambiente enrarecido Argentina intentará vencer a Nigeria el miércoles y pasar a octavos de final del Mundial Rusia 2018. Un empate no le sirve.