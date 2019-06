Ruggeri no suelta a Chilavert: "Hablando a nivel de selecciones, él era más de cabotaje" | VIDEO

La previa del Argentina vs. Paraguay por la Copa América 2019 tiene un duelo aparte que parece no tener fin. Y es que Óscar Ruggeri (campeón del mundo con la albiceleste y hoy panelista de Fox Sports) no suelta a José Luis Chilavert, el ex número 1 guaraní que no le corre a los duelos verbales, menos aún si estos son mediáticos. Lo ocurrido en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

El miércoles, el 'Cabezón' volvió a referirse sobre el ex arquero de Vélez Sarsfield, aunque esta vez minimizó su trascendencia pues --en su opinión-- nunca tuvo éxito a nivel de selecciones.

"Acá estamos jugando a nivel de selección y él es más de cabotaje. Él no sabe llegar a una final", afirmó en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Desde el set de TV en Buenos Aires, el periodista Daniel Arcucci le aclaró a Ruggeri que Chilavert fue "el mejor arquero del mundo" dos años seguidos en su momento.

"El mejor de la Argentina. ¿Del mundo? ¿Están locos? El mejor del mundo fue Pumpido, que salió campeón del mundo", respondió Ruggeri.

Arcucci y compañía recordaron que, además, José Luis Chilavert salió campeón mundial de clubes con Vélez Sarsfield, a lo que Ruggeri respondió lo siguiente:

"Con Vélez, que tuvo un equipazo, ahí sí ganaron, pero con la selección hablaba yo. ¿Hizo un buen mundial? ¡Mira cómo se conforman!", cerró Ruggeri con sarcasmo.