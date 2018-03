YouTube: ¿Qué le dijo Ruidíaz a Orderique tras incidente con policía en Miami?

Luego del incidente que protagonizara Juan Carlos Orderique en Miami --al intentar saludar a Raúl Ruidíaz y recibir una fuerte reprimenda de hasta tres policías americanos--, ambos personajes se encontraron y grabaron una nota para "La Previa" de América TV. El clip ya circula además en YouTube.

Mucho más tranquilo, el periodista deportivo inició el diálogo saludando afectuosamente a la 'Pulga' y luego le mencionó lo ocurrido:

"Raulito. Casi me he ido a la carceleta de Miami, papito de mi corazón. Pero lo que no sabe la gente es que somos amigos", dijo Orderique.

"Claro, somos amigos. Vi que te jalaron pero no vi nada más", respondió Ruidíaz.



"Dios mío santo, me cambió la cara, Raulito", reaccionó Orderique.



"¿Te asustaste?", dijo entre risas el delantero peruano.



Finalmente, para cerrar la nota, Juan Carlos Orderique y Raúl Ruidíaz bromearon en conjunto con el apellido del primero.



"Para que quede constancia de que somos amigos, ¿cuál es mi apellido?", interrogó Orderique.



"Echenique", sentenció Rául en el clip que ya circula en YouTube.

Raúl Ruidíaz salió el sábado en "La previa". (Video: América TV)

Raúl Ruidíaz ingresó en los últimos minutos del Perú vs. Croacia que acabó con un justo triunfo 2-0 para la blanquirroja. El martes habrá otro duelo pero ante Islandia.

"La previa" va los sábados a las 7 p.m. vía América TV.