El entrenador de Universitario de Universitario de Deportes, Pedro Troglio, salió al frente de las críticas que cierto sector de la prensa deportiva le formuló a él y a su planten en los últimos días. Míralo en este video de YouTube.

Para el argentino, se viene siendo injusto y drástico al analizar las posibilidades de su plantilla con miras al torneo del fútbol peruano.

"Han hablado de que estamos en una crisis galopante y esto recién arranca. Estamos en la búsqueda de un once ideal pero de golpe nadie sirve para nada, el DT no sabe nada, los jugadores no sirven, pero esto será duro", manifestó en el clip subido a la cuenta oficial de YouTube de la U.

Luego del empate ante la Universidad San Martín de Porres --hasta el viernes puntero del grupo-- Pedro Troglio dijo estar feliz por la entrega de sus muchachos.

Pedro Troglio en conferencia de prensa.

"El empate no me pone feliz porque yo quería ganar, pero vi en el segundo tiempo lo que yo quería y hemos recuperado un poco de cara a lo que viene el domingo próximo", añadió en el clip de YouTube.

Universitario de Deportes venía de caer de local ante la Universidad Técnica de Cajamarca. Previamente había empatado en Huaraz ante Sport Rosario.

"Creo que me han atacado injustamente ustedes. Yo soy una persona que da siempre la cara. No soy problemático, vienen a Campo Mar y le abro la puerta a todos. De golpe soy el peor DT del mundo, pero sé que esto será duro. Capaz que vamos y ganamos el clásico y todos estaremos felices (...) después capaz que perdemos (...) en el fútbol va a costar encontrar el ideal. Aquí hay jugadores de experiencia y jóvenes interesantes pero esto lleva un poco de tiempo", concluyó en YouTube.