YouTube: periodista amigo de Cristiano Ronaldo sorprende con esta teoría conspirativa sobre su expulsión

Si para algunos la expulsión a Cristiano Ronaldo el miércoles en Mestalla fue justa y para otros a todas luces excesivas, hay otras personas capaces de proyectarse aún más lejos sobre lo ocurrido. Uno de ellos es el periodista español y amigo del crack de la Juventus, Edú Aguirre. Sus declaraciones circulan en Twitter, YouTube y demás redes sociales.

El habilidoso futbolista portugués fue expulsado en su debut de Champions con la camiseta de la Juventus. La razón: una agresión contra el colombiano Murillo que el juez central no vio en primera instancia.

Gracias a la ayuda de sus compañeros de terna, el árbitro alemán Felix Brych sacó del campo de juego a CR7, quien luego de quejarse terminó llorando de furia.

Al intentar explicar lo ocurrido, Edú Aguirre arremetió contra el árbitro del match, pero fue algo más allá y dijo que existe una especie de corriente arbitral contra Cristiano Ronaldo, algo que no ve en otros grandes futbolistas.

"Esto es una vergüenza. Con todas las letras y la palabra en mayúscula. Me he cansado ya de que los árbitros quieran hacerse famosos a costa de Cristiano. A él no se le mira igual. La Supercopa contra el Barcelona, por un toquecito, cinco partidos. La segunda amarilla fue por fingir un penalti que luego resultó sí serlo (...) los árbitros no son el foco de juego pero muchos quieren serlo. Siempre quieren ser protagonistas a costa suyo", manifestó en el clip que ya circula en YouTube.

Luego de esto, el periodista subió el tono y dijo que no se puede descartar que la expulsión de Cristiano Ronaldo sea una represalia de la UEFA porque el portugués no se presentó en la última gala del Balón de Oro.

"Si me aseguráis que esta expulsión no tiene nada que ver con que Cristiano no fuera a la gala de la UEFA, yo me callo. Pero como he visto tantas cosas...", señaló abriendo la polémica.

"Yo no puedo asegurar que la UEFA no le esté cobrando la factura aquí a Cristiano Ronaldo", sentenció con firmeza.

La gran mayoría de medios deportivos internacionales han coincidido en señalar que la expulsión del portugués fue justa porque se trata de una conducta anti deportiva.

A quien no le ha gustado la decisión arbitral fue a Katia Aveiro, hermana del ex galáctico, quien en Instagram publicó un furioso pronunciamiento:

"Vergüenza en el fútbol. Se hará justicia. Quieren destruir a mi hermano pero Dios nunca duerme. Vergonzoso", escribió.

SON AMIGOS DE TIEMPO

Entre Cristiano Ronaldo y Edú Aguirre hay una amistad pública que le ha permitido al periodista acceder en más de una ocasión a notas con el portugués.

Por ejemplo, el comunicador fue el primero en anticipar que CR7 dejaría el Real Madrid pues no se sentía querido ahí.