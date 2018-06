YouTube: periodista argentino que defiende a Perú en DIRECTV reveló íntimo vínculo con nuestro país

Gustavo Cherquis, periodista argentino de la cadena DIRECTV que se hizo popular en nuestro país por su férrea defensa del plantel de cargo de Ricardo Gareca, tiene más que una simple simpatía por Perú. Así lo reveló en una entrevista con "Exitosa Deportes" que ya está alojada en YouTube.

Como es público, en más de una ocasión el comunicador ha sustentado porqué cree que la blanquirroja puede llegar lejos en el Mundial Rusia 2018. Esto pese a la oposición de más de un compañero del programa "Mundial Total".

Y si bien algunos pensaron que Cherquis defiende a la selección peruana porque comentará los partidos de dicho plantel en la cita copera, lo cierto es que hay algo más. Se trata de un especial vínculo familiar.

"La hermana de mi mamá, Nora, estaba casada con el Veco (Emilio Lafferranderie) y de ahí nuestro cariño y nuestra relación con el Perú. Viajamos varias veces al Perú de visita. Y la última vez que estuve ahí fue para la histórica clasificación", indicó en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Emilio Lafferranderie fue uno de los más destacados periodistas deportivos de los últimos años en Perú. Falleció en 2010. Si bien nació en Uruguay vivió más de 25 años en Lima, capital de un país al que llegó a querer mucho, y en el cual sentó un estilo periodístico.

Cabe indicar que Gustavo Cherquis es hijo de Ernesto Cherquis Bialo , legendario ex director de "El gráfico", ex jefe de Comunicaciones de la AFA y actual columnista (de fútbol y boxeo) del Portal Infobae.

Gustavo Cherquis en "Exitosa Deportes".

REITERA SU FE EN PERÚ

En otra parte de su diálogo con "Exitosa Deportes", Gustavo Cherquis reiteró su confianza en que Perú saldrá bien parado de la primera fase mundialista.

"No creo estar en una nube, sino en una realidad. Yo siempre creí en el trabajo del profe Gareca. Me parece que le ha devuelto la identidad al fútbol peruano, un fútbol de mucha técnica, parecido al brasileño pero con una picardía particular. Perú ha vuelto al Mundial tras 36 años y es justo. Y acá no ha terminado la historia sino que aquí comienza a escribirse otra historia del fútbol peruano", concluyó en el clip de YouTube.