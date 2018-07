El periodista deportivo argentino Flavio Azzaro fue separado de la cadena TyC Sports luego de la cobertura que realizó dicha cadena del Mundial Rusia 2018. Según el comunicador, la decisión se dio en represalia por su crítica posición hacia Daniel Angelici, actual presidente de Boca Juniors. Sus palabras en este clip de YouTube.

Azzaro fue uno de los más polémicos periodistas de la referida cadena deportiva. Condujo hasta hace un mes el programa "Fútbol Picante" y fue panelista del programa principal de TyC durante la cita copera.

La acusación de Flavio contra Angelici surgió en el siguiente post publicado en Instagram. "Con Centu(rión) tenemos algo en común. A él lo bajó antes de Rusia, a mí después".

Flavio Azzaro está convencido de que por intromisión del presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, el futbolista Ricardo Centurión no fue convocado al Mundial Rusia 2018.

"Yo fui históricamente crítico a Angelici. Sabía que esto podía costarme el puesto (...) hace 15 días mi productor me dijo que 'Angelici' llamó a a uno de los capos de Clarín y pidió mi cabeza. No voy a dar el nombre", manifestó en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

"Sé que ese mensaje llegó a mi productor y me lo comunicó. Me dijo 'de arriba pidieron tu cabeza'. Yo seguí trabajando en una situación de m... porque la situación me conmocionó ya que yo estaba en Rusia cubriendo mi primer mundial", añadió Flavio Azzaro.

Cabe indicar que Flavio Azzaro, quien tiene además un programa en Radio Latina, fue captado en Rusia siendo echado por un seguridad de un bar.

"No pasó nada. Recién había entrado al boliche y quise separar a dos argentinos que se estaban peleando entre sí. Me sacaron porque era el más grandote", señaló el comunicador en su defensa, según recoge Clarín.

Argentina quedó eliminada del Mundial Rusia 2018 en segunda ronda tras caer ante Francia, selección que a la postre fue campeona del torneo.