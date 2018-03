Samuel Vargas, periodista colombiano del programa "Fútbol Total" de DirecTV, volvió a referirse sobre la selección peruana de fútbol tras el triunfo 3-1 ante Islandia. Como se recuerda, días antes él había mencionado que el combinado a cargo de Ricardo Gareca "no tiene chances" en el Mundial Rusia 2018. Mira el video subido a YouTube.

Iniciando el programa del miércoles, Vargas arremetió contra aquellos que recogieron sus palabras --según él-- de forma incorrecta. Los llamó "sensacionalistas" en más de una ocasión.

"La gente en Perú tire a grabar, ¿estamos? Amigos amarillistas", inició Vargas según puede verse en el clip que ya circula en YouTube.

Luego de esto, Samuel Vargas enumeró una serie de puntos que podrían resumirse la siguiente premisa: Perú ha mostrado una gran evolución pero aún no le ha ganado a ningún equipo del Mundial Rusia 2018.

"Hay una gran evolución del conjunto peruano. (Perú) es un conjunto de muy buen juego colectivo con individualidades en un muy buen nivel. Este es un equipo que no venía jugando bien en el final de la eliminatoria, que no le sobró nada en el repechaje contra Nueva Zelanda y, finalmente, el Mundial no arrancó aún", señaló Samuel Vargas en "Fútbol Total" de DirecTV.

Para el polémico comunicador nacido en Colombia la gran misión de Perú hoy "es mantener esto en el tiempo".

Samuel Vargas defiende su posición.

Cabe indicar que los compañeros de Vargas en "Fútbol Total" destacaron que Perú viene atravesando una buena racha hace más de un año, por lo que su situación no tiene como origen la suerte. Además, recordaron que estos últimos partidos se dieron con la ausencia de la principal figura de la blanquirroja: Paolo Guerrero.

"Yo veo que Perú es capaz de hacer eso, de dejar a un lado la presión de sentir que está en un Mundial para jugar los partidos como uno más", dijo otro panelista.

"No nos olvidemos de la dinámica de Perú. Tiene más de un año que no pierde. Es un equipo que llena todos los casilleros, uno a uno. ¿Va a ganar el Mundial? No, no lo va a ganar. Pero es un equipo que está para dar guerra en serio", añadió otro compañero de Vargas, según puede verse en el clip de YouTube.

Perú venció 3-1 a Islandia en su segundo encuentro preparatorio rumbo al Mundial de Rusia 2018. La selección de Ricardo Gareca ya había derrotado 2-0 a Croacia días atrás.