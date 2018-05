YouTube: periodista colombiano minimizó a selección peruana y argentino lo encaró en vivo | VIDEO

Perú fue el eje de una nueva polémica presentada en el programa "Fútbol Total" de la cadena internacional Direc TV. Las imágenes están alojadas en YouTube.

Los fanáticos de este espacio saben que este se caracteriza por la diversidad de sus panelistas. En esta ocasión el cruce fue protagonizado por un colombiano que minimizó a la selección blanquirroja y otro argentino que la defendió notablemente.

"Perú tiene que disfrutar el mundial. Ya cumplió. Tenía casi 40 años sin mundial. Le toca un grupo muy difícil. Que disfrute jugar ante Francia, Dinamarca y Australia. Perú ya cumplió su objetivo de regresar a una copa del mundo", manifestó el periodista colombiano Camilo Castellanos.

Esto desató cierta molestia en su colega argentino Gustavo Cherquis, quien rápidamente pidió a Castellanos respetar la historia de la selección peruana.

"Para Perú disfrutarlo no es. Para Perú es pasar a octavos de final. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Crees que vamos de vacaciones a Rusia? Pregúntale a Gareca que es un animal de competencia", indicó con dureza.

"¿Crees acaso que Perú es un equipo africano? Perú tiene dos cuartos de finales en mundiales. Perú es mundialista. No va de vacaciones", aclaró Cherquis, recibiendo así aplausos de casi la totalidad del panel del programa, según puede verse en este clip de YouTube.

"Estás ofendiendo la historia del fútbol peruano, su nombre", finalizó el argentino.

El colombiano, ya más calmado, dijo que "le gustaría que a Perú le vaya bien", pero dio a entender que la historia no juega. Luego fue algo más duro y minimizó la clasificación de la blanquirroja destacando errores de rivales como Chile.

"No hagan eco de los comentarios de mi compañero, no tiene mucha idea de la historia del Perú en los mundiales. Tranquilos con él, no se da cuenta", finalizó en el clip de YouTube.

Polémica en Fútbol Total de DirecTV

Cabe indicar que no es la primera vez que Cherquis emite un comentario favorable a la selección peruana. Hay varios videos de YouTube con declaraciones suya en favor de la blanquirroja.

El periodista argentino será el encargado de comentar los encuentros de los dirigidos por Ricardo Gareca en la señal de Direc TV.