YouTube: periodistas argentinos de DIRECTV protagonizan cruce verbal al hablar de selección peruana

¿Cuál es el nivel real de la selección peruana de fútbol y hasta dónde podrá llegar en su participación en el Mundial Rusia 2018? Ambas preguntas desataron un fuerte cruce verbal en la edición del lunes del programa "Mundial Total" de la cadena DIRECTV Sports. Lo ocurrido puedes verlo en este clip de YouTube.

El conductor del espacio, Pablo Giralt anunció que el tema del día sería hasta dónde pueden llegar las selecciones sudamericanas (Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y Perú).

Los panelistas de "Mundial Total" coincidieron en la calidad de las selecciones de Brasil y Uruguay, incluso Colombia y en menor medida Argentina. Sin embargo, la polémica llegó cuando se habló de Perú.

"Con todo respeto a Perú, no le patearon al arco a Nueva Zelanda", dijo Claudio Husaín, panelista y ex futbolista argentino.

Apenas unos minutos después, Claudio Cherquis, periodista argentino y responsable de los comentarios durante los partidos que Perú disputará en Rusia 2018 salió en defensa del plantel de Ricardo Gareca.

Sin recurrir al populismo, el comunicador recordó que la blanquirroja lleva un año entero sin perder un partido, además, habló del regreso de Paolo Guerrero.

"Husaín opina sin leer o sin informarse. Yo creo que los quince partidos de invicto que tiene Gareca, el equipo aceitado que posee, que sale de memoria, y que además ahora tiene el plus de Paolo Guerrero, así que me parece que no solo las estadísticas sino también el nivel de juego, hablan por sí solos. Así que esta vez, Husaín, le pifiaste y feo", señaló Cherquis en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Claudio Husaín volvió a la carga reiterando que en la ida del repechaje ante Nueva Zelanda, la selección peruana "no pateó al arco", obviando el detalle que Perú no llegaba a estas instancias hace casi cuatro décadas, factor que pudo presionar algo más a los futbolistas.

"No puedo soportar disparates", dijo segundos después Gustavo Cherquis.

Otro de los compañeros de "Mundial Total" se refirió a que Cherquis no incide en las carencias del plantel de Gareca con miras al Mundial de Rusia.

"Para ti Perú es una maravilla", le dijeron.

"Es una maravilla porque tiene el equipo, porque lleva más de un año sin perder y es una maravilla porque sabe a qué juega, conociendo sus limitaciones", enfatizó Gustavo Cherquis.

Ya en la parte final del picante debate que puedes ver en este video de YouTube, Husaín recordó que Perú clasificó quinto en la tabla sudamericana, mientras que Argentina arriba.

"¿Saben la campaña de Perú en las eliminatorias? ¿Saben cómo empezó jugando y cómo terminó jugando? Argentina clasificó gracias a Messi", concluyó Cherquis.