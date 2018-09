YouTube: Periodistas del Real Madrid y Sevilla se enfrentan cara a cara por el 3-0 | España | VIDEO

Dos panelistas del programa deportivo "El Chiringuito de Jugones" estuvieron a punto de liarse a golpes la noche del miércoles en la televisión de España. Las imágenes están alojadas ya en YouTube.

Cristobal Soria, hincha acérrimo del Sevilla y Tomás Ronceros, fanático del Real Madrid, se dijeron de todo al comentar el 3-0 que le propinó el plantel sevillano al multicampeón de Europa.

Soria estaba en el set cuando Ronceros ingresó bastante furioso por la goleada en contra. Mientras este último hablaba, Cristobal no dejaba de reírse.

Los ánimos se caldearon cuando el conductor del programa, Josep Pedrerol, le preguntó a Soria porqué se reía. "No me estaba riendo, estaba aguantando la risa, que no es lo mismo", respondió.

"Estoy loco porque llegue la publicidad (comerciales) porque me meo de la risa", continuó el hincha del Sevilla.

Tomás Ronceros no se quedó callado y le dijo: "Te meas porque tienes incontinencia. Anda al urólogo. Cuando acabe la temporada hablaremos. Cuando tengamos la copa 14, hablaremos", dijo el hincha del Madrid.

Soria afirmó que es el Real Madrid es el equipo grande que más veces ha perdido en casa del Sevilla. "Ven a llorar a mi hombro, madre superiora", lo retó.

Pedrerol trató de calmar las aguas tras el fuerte cruce transmitido en vivo para los miles de televidentes de "El Chiringuito".

El Real Madrid cayó 3-0 en un partido para el olvido. El match además se dio minutos después de que el Barcelona también sucumba pero ante el Leganés.

Sobre esto, Ronceros había dicho previamente que si había una situación propicia para ganar "era hoy".

"Yo pienso como un aficionado. Por eso siempre seremos aficionados. Ellos son profesionales y eso quizás es ser frío, calculador, es ser alguien que no se deja llevar por las emociones. Pero yo creo que un profesional también debe dejarse llevar por las emociones, y debe pensar también como un aficionado. Porque hoy me hubiera gustado jueguen once aficionados y no once profesionales", indicó indignado en el clip que incluimos abajo y que también ha sido subido a YouTube.

"ESTOY JOD****. Me hubiera GUSTADO que el Madrid hubiera salido con 11 AFICIONADOS al campo y no con 11 profesionales". #TomásRoncero 'EXPLOTA' en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/wLQPsIUSc0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 26 de septiembre de 2018

Los goles del Sevilla llegaron por intermedio de André Silva 17', 21' y Ben Yedder 39'.