Polémica por el fichaje de Álvaro Arbeloa para el panel de "El Chiringuito de Jugones" | VIDEO

No ha pasado desapercibido el anuncio que hiciera el conductor del programa de tertulia futbolística español "El Chiringuito de Jugones" en torno al fichaje de Álvaro Arbeloa para su panel. Las imágenes están en YouTube.

El lunes, Josep Pedrerol anunció como "el fichaje del año" a Arbeloa, ex figura del Real Madrid, Liverpool y West Ham de Inglaterra.

Aunque sin brindar mayores detalles sobre, por ejemplo, desde cuándo Arbeloa se sentará el panel de 'tertulianos' o qué días de la semana asistirá, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar.

Por ejemplo, en el video del anuncio subido a la cuenta de YouTube de "El Chiringuito de Jugones" se lee cómo algunos cuestionan que se sume a "otro (hincha) más" del Real Madrid al panel.

"Esto ya parece El Chiringuito de Madrid", dice un usuario de YouTube. "¿Por qué no me sorprende que sea madridista?", se pregunta otro. "Me imagino aquí que el único requisito es ser madridista", concluye otro algo molesto.

Aunque es característico que el panel del programa de La Mega tenga hinchas opinando a favor de sus equipos, también es cierto que hay varios del Real Madrid.

Edwin Congo, Edú Aguirre, Juanma Rodríguez, Tomás Ronceros son algunos de los comentaristas del programa que no ocultan su fanatismo por el club blanco. A ellos se le sumará muy pronto Álvaro Arbeloa.

Álvaro Arbeloa tiene tres hijos y, tras dejar el fútbol activo, se ha desempeñado como comentarista habitual de fútbol, el deporte que más ama.