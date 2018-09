YouTube: Rafael Nadal y el hambre de gloria resumida en esta contundente respuesta | VIDEO

A veces una respuesta, por más simple que parezca, dice mucho de la personalidad de las personas. Así lo demuestra el video de YouTube que protagoniza el tenista español Rafael Nadal.

Durante su participación en el US Open --torneo en el cual el deportista ibérico ha logrado encajar memorables partidos a lo largo de los últimos años-- el número 1 de España dio clase en lo que a 'hambre de gloria' se trata.

Uno de los periodistas deportivos presentes en la sala de conferencias decidió preguntarle a Rafael Nadal una pregunta que muchos podrían considerar simple, pero cuya respuesta sirve para confirmar el ímpetu de un deportista nato.

"Rafael, ¿qué pensaste cuando perdiste el primer set?", le preguntaron al tenista en el minuto 7:42 del video de YouTube que acompaña esta nota.

"Que tenía que ganar los tres sets siguientes", respondió contundente el tenista ibérico.

Rafael Nadal responde de forma magistral en el minuto 7:42 del video de YouTube.

Cabe indicar que si bien la respuesta del tenista derivó en risas de parte de los demás periodistas, Rafael Nadal no cayó en humoradas y fundamentó dicha frase.

"Este deporte no es tan difícil. Solo me di cuenta lo que no estaba haciendo bien para mejorarlo. Es lo que hago siempre, como deportista. No soy una máquina, también pienso e intento buscar soluciones. Trato de analizar qué cosas no salen bien, cómo puedo hacerle daño al oponente y eso trato de hacer siempre. A veces piensas pero la ejecución no es perfecta (...) En mi opinión, trato de jugar más agresivamente en los momentos importantes, trabajo mucho para ello", explicó en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Rafael Nadal es uno de los mejores tenistas de la historia. Ha tenido brillantes partidos con otros brillantes jugadores como Roger Federer y el serbio Novak Djokovic.