YouTube: revelan consejo que Jorge Sampaoli le dio a Ricardo Gareca antes de ser DT de Perú | VIDEO

Ricardo Gareca y Jorge Sampaoli. Dos argentinos que trazaron su carrera a punta de esfuerzo. Cada uno logró objetivos en clubes y selecciones, sin embargo, hubo un momento en el que sus vidas se cruzaron. Fue por un consejo de uno al otro que hoy se revela por un personaje en común. La historia en este clip de YouTube.

En la emisión del viernes de "90 minutos" de Fox Sports, Óscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina y actual comentarista deportivo, reveló una infidencia que atañe a su amigo el 'Tigre' y al otrora DT de la albiceleste en Rusia 2018.

Según Ruggeri, cuando Jorge Sampaoli se enteró que Ricardo Gareca asumiría la dirección técnica de la selección peruana de fútbol, decidió aconsejarle algo que podría ayudarle a mediano plazo. Se trata de un tip muy propio de un entrenador que sabe la diferencia entre el manejo de un club y el de una selección.

Conocido es que dirigir a un club de fútbol otorga algo muy valioso: tiempo. Todo lo contrario pasa con una selección. Varios entrenadores se quejan del poco tiempo que pueden compartir con sus jugadores pues estos son cedidos por sus clubes en la fecha límite.

En ese sentido, Jorge Sampaoli aconsejó --según contó Ruggeri en el clip de YouTube que acompaña esta nota-- a Ricardo Gareca a través de Óscar Ruggeri que trabaje de la mano de un equipo "numeroso". Esto es bastante distinto a lo que un DT suele tener en un club (pues se lleva asistente técnico y preparador físico, a veces quizás también un preparador de arqueros).

"Me encontré con Sampaoli en Barcelona. Me puso a desayunar y me dijo '¿el flaco Gareca agarra Perú?' Entonces me dio un consejo (para él), me dijo 'dile que lleve 12 o 14 personas para trabajar sino no le alcanza'. Él me dijo eso a mí", reveló Óscar Ruggeri, gran amigo del 'Tigre'.

Óscar Ruggeri en "90 minutos". (Mira el video de YouTube desde el minuto 27:30)

En opinión de Óscar Ruggeri, cualquier entrenador con una gran responsabilidad debe rodearse de muchas personas que le cubran las espaldas en momentos complejos.

¿CUMPLIÓ EL CONSEJO?

Revisando los archivos, si algo tuvo Ricardo Gareca fue un numeroso equipo a su disposición. Algunos con mayor notoriedad que otros. Aquí unos nombres: Néstor Bonillo, Sergio Santín, Nolberto Solano, los hermanos Lucas y Tomás Argento, el psicólogo Marcelo Márquez, el preparador de arqueros Alfredo Honores, y en la parte final el Gallego González como 'espía'.

Probablemente se nos escapen un par de nombres que tal vez no tuvieron mayor exposición pero que, sin lugar a dudas, le fueron útiles al 'profe'.

Al parecer, Gareca sí tomó el consejo de Sampaoli. Los resultados ya todos los conocen.