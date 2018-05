YouTube: Ruggeri protagoniza conmovedor spot de apoyo a Argentina en Rusia 2018 | VIDEO

Un conmovedor y emotivo spot de apoyo a la selección argentina de fútbol es protagonizado por el ex campeón mundial Óscar Ruggeri. La grabación ya circula en YouTube.

Se trata de un comercial de la marca de cerveza Quilmes. En él, el 'cabezón' camina hacia el centro de un estadio lleno de hinchas con camisetas celeste y blancas.

Ya en el centro del campo de juego, el hoy comentarista deportivo escucha todos los reproches de los hinchas. Desde la supuesta poca entrega con la camiseta de la selección, hasta las tres finales de campeonatos perdidas de forma consecutivas.

"A veces parece que no quieren venir", "En sus equipos hacen treinta goles y acá nada", "Tres finales perdimos", le reclaman en el clip de YouTube.

Ruggeri pide clemencia a la hinchada, reclama en torno al abuso de los 'memes' burlándose de los seleccionados, y cierra con un mensaje contundente:

"Es verdad, ahora, basta de memes por favor. Son agresivos e injustos. A veces (a los seleccionados) les pedimos más que huevos, que nos alegren la vida, que nos curen de una gripe", señala el ex futbolista.

Finalmente, Óscar Ruggeri hace referencia a la cantidad de técnicos argentinos cesados en el último proceso eliminatorio, y pide que "no se rompa" el contrato entre la selección y los hinchas. Allí es cuando el spot de YouTube gana mayor emotividad.

"Ya rompimos muchos contratos, no lo hagamos con este. Leámoslo juntos. Señores, yo dejo todo y me voy a ver a Argentina. Porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar, que quieren salir campeones, que nos llevan adentro como los llevo yo".

El spot de Quilmes cierra con el golazo que Lionel Messi marcó en el triunfo argentino ante Escuador en el cierre de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

"Soñá que es posible, basta de mufas y de críticas. Vamos Argentina, pero que viva el fútbol. Argentina...", dice el narrador del gol.