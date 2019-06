El 'Pollo' Vignolo encaró a Horacio Pagani: "A mí no me va a dar clases de periodismo" | VIDEO

Tanto va el cántaro al agua que termina por romperse, dice un popular dicho que bien podría aplicarse a lo ocurrido el último domingo en "Pasión por el fútbol", programa deportivo que conduce Sebastián Vignolo en el canal El Trece de la TV argentina. Lo ocurrido está en YouTube.

Como saben los seguidores del espacio, Horacio Pagani es el más polémico de los panelistas. Por su forma de ver el fútbol y por su edad suele ir contra la opinión de sus compañeros. Pero no solo eso, sino que emite sentencias sobre "la forma en que estos hacen periodismo".

Eso fue precisamente lo que colmó la paciencia de Vignolo el domingo. Al comentar la derrota de Boca Juniors a manos de Tigre por la Copa de la Superliga, el 'Pollo' encaró a Pagani sin ocultar su fastidio.

"Le voy a decir algo a Horacio, por más que hable arriba mío, que yo, humildemente, me recibí (de periodista). Tal vez no fui el mejor, y probablemente no lo sea, y me haya recibido con cinco y medio o seis, pero no estoy para que todos los domingos venga a darme clases de periodismo", arremetió el 'Pollo' Vignolo en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

De inmediato, Horacio Pagani lo cortó y dijo que "venía (al programa) a hablar de periodismo".

"Está bien, y yo vengo a hacer un programa de televisión. Humildemente trato de tirar conceptos, aunque por supuesto son muy inferiores a los suyos. Usted por escándalo es el más inteligente de la mesa, el que más premios ganó, y seguramente a usted la gente le da la razón más que a nosotros, pero, ¿clases de periodismo todos los domingos? No. Si usted tiene para dar clases de periodismo de lunes a viernes. ¿Por qué conmigo?", continuó Vignolo molesto en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Luego de esto, Horacio Pagani dijo que no era algo personal con Vignolo, y que además "él no es el peor del programa".

"En tal caso, no va a ser Horacio el que defina si soy bueno o malo. No le voy a presentar un CV a Pagani", finalizó el 'Pollo' entre risas de sus compañeros.

Horacio Pagani luego calmó las aguas preguntándole al conductor del espacio qué equipo debió ganar la final de la Copa de la Superliga.