Marcelo Bielsa asombró este jueves en plena conferencia de prensa, cuando decidió pedir disculpas públicas hacia Hernán Crespo. El estratega del Leeds United recordó una anécdota con el ex jugador, en la que afirmó que le mintió y decepcionó. El video se puede ver en YouTube.

"Les voy a contar un grave error que cometí. Debe ser uno de los errores que no me perdono. A mí me tocó dirigir a Crespo. Era un jugador muy generoso. Me tocó dirigirlo en dos momentos: cuando estaba madurando y en un segundo momento cuando él ya había madurado", se escucha decir al argentino en YouTube.

"Cuando él estaba madurando yo una vez le dije que lo consideraba un jugador maduro. Pero yo le estaba mintiendo, trataba de fortalecer su autoestima asignándole una característica que yo no pensaba que él tuviera", comentó.

Marcelo Bielsa brindó detalles de cómo fue el momento en el que cometió su error; además, manifestó saber que con su equivocación, lo decepcionó.

YouTube: Marcelo Bielsa pidió disculpas públicas a Hernán Crespo por mentirle en el pasado | VIDEO

"Pasó el tiempo y él maduró, yo le dije 'Qué madurez actual la tuya, ya no eres el de antes'. Y él me dijo: 'Pero cómo, si usted antes me dijo que ya estaba consolidado. Entonces usted me engañó. Usted antes me dijo que yo era maduro y no lo pensaba'. Y no me lo perdoné nunca. Todo esto lo cuento no para contárselo a ustedes, sino para pedirle disculpas públicas a él, porque sé que lo defraudé", afirmó.

